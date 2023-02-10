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AFAD'dan enkaz alanlarındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

AFAD'dan enkaz alanlarındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

10 Şubat 2023 Cuma 13:18 - Güncelleme:
AFAD'dan enkaz alanlarındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama
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AFAD'dan enkaz alanlarındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır" denildi.

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