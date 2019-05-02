AFAD’dan güvenli yüzme rehberi

AFAD’ın internet sitesinden ulaşılabilen rehberde yüzerken dikkat edilmesi gerekenler maddeler halinde anlatıldı, ‘çeken akıntı’ hakkında uyarılara yer verildi. Buna göre, ‘sinsi tehlike’ olarak nitelendirilen akıntı, ‘deniz dip yapısının kum tepeciği-yarık-kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntı’ olarak tanımlanıyor. Profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayadığı akıntı her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Çeken akıntıya kapılanların sakinliğini korumasının önemli olduğu vurgulanan rehberde, sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulunabileceği anlatıldı. Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsuların da tehlikeli olduğu belirtilen rehberde sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemesi, deniz, göl ve akarsulara yalnız girilmemesi gerektiğinin altı çizildi.