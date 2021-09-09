AFAD'dan İstanbul'a çok kuvvetli yağış uyarısı

9 Eylül 2021 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.

"Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE BU GECE SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.