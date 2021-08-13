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AFAD'dan önemli uyarı: Çok kuvvetli yağış bekleniyor

AFAD, bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

DHA13 Ağustos 2021 Cuma 13:17 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:38
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

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