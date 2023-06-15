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AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

AFAD, çok sayıda ile şiddetli yağış uyarısında bulundu.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı
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AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

15 Haziran Perşembe günü; Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

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