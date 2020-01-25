İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD'dan yardım çağrılarıyla ilgili çok önemli uyarı
Güncel

AFAD'dan yardım çağrılarıyla ilgili çok önemli uyarı

AFAD: Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz.

AA25.01.2020  15:16 - Güncelleme: 25.01.2020  15:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

Dünyada eşi yok! 600 yıllık geleneği hayatta tutmaya çalışıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu
Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...
Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Galatasaray istifalar devam edecek!
Galatasaray istifalar devam edecek!

Galatasaray istifalar devam edecek!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.