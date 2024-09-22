İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2024 Pazar / 19 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD'dan yurt genelindeki sel ve su taşkınlarına ilişkin açıklama
Güncel

AFAD'dan yurt genelindeki sel ve su taşkınlarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelindeki sel ve su taşkınlarına ilişkin, 'Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır.' açıklamasını yaptı.

AA22 Eylül 2024 Pazar 22:24 - Güncelleme:
AFAD'dan yurt genelindeki sel ve su taşkınlarına ilişkin açıklama
ABONE OL

AFAD, sosyal medya hesabından, 21-22 Eylül tarihlerinde yurt genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda sel ve su taşkınının meydana geldiğini paylaştı.

31 ilde toplam 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayının yaşandığı belirtilen paylaşımda, "Gelen toplam 644 ihbara, 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in kaybolmasına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

  • AFAD
  • sel kurtarma
  • afet yönetimi
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.