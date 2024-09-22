AFAD'dan yurt genelindeki sel ve su taşkınlarına ilişkin açıklama

AFAD, sosyal medya hesabından, 21-22 Eylül tarihlerinde yurt genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda sel ve su taşkınının meydana geldiğini paylaştı.

31 ilde toplam 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayının yaşandığı belirtilen paylaşımda, "Gelen toplam 644 ihbara, 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in kaybolmasına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."