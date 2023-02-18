İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afet anında yaşadıklarını anlattı: Dışarısı mahşer günü gibiydi
Güncel

Afet anında yaşadıklarını anlattı: Dışarısı mahşer günü gibiydi

Adıyaman'da tedavi gördüğü hastanede depreme yakalanan 84 yaşındaki Emine Kadıoğlu, afet anında yaşadıklarını anlattı. Kadıoğlu, 'Enkaz altında kalıp kalmadığımı bile bilmiyorum. Bir hemşirenin gelip beni aşağıya indirdiğini hatırlıyorum. Dışarısı mahşer günü gibiydi.' dedi

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
Afet anında yaşadıklarını anlattı: Dışarısı mahşer günü gibiydi
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da çatısı çöken hastaneden tahliye edilen hastalar arasında yer alan Kadıoğlu, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi.

Hastanede gazetecilere deprem anında yaşadıklarını anlatan Kadıoğlu, bir daha böyle bir afet olmaması için dua ettiğini söyledi.

Kadıoğlu, "Adıyaman'da devlet hastanesinin en üst katında kemik erimesi nedeniyle tedavi görüyordum. 8'inci kattaydım. Enkaz altında kalıp kalmadığımı bile bilmiyorum. Bir hemşirenin gelip beni aşağıya indirdiğini hatırlıyorum. Dışarısı mahşer günü gibiydi." diye konuştu.

Eşini 8 ay önce kaybettiğini, 10 çocuğu ve 15 torunu olduğunu anlatan Kadıoğlu, depremde hayatını kaybedenler için çok gözyaşı döktüğünü söyledi.

Kadıoğlu, "Depreme hastanede yakalandım. Adıyaman'daki evim artık yok. Torunumun biri depremde öldü. Bir çocuğu vardı, o da öldü." dedi.

İstanbul'daki hastanede tedavisinin sürdürüldüğünü aktaran Kadıoğlu, tek isteğinin hastalığına çare bulunması olduğunu kaydetti.

Kadıoğlu'nun gelini Nafiye Kadıoğlu da Adıyaman'daki depremde çok fazla kayıpları olduğunu belirterek, "Köyümüzde çok cenazemiz var. Görümcemin oğlunu, torununu kaybettik." diye konuştu.

HASTANEDEKİ YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde görev yapan Uzman Dr. Necati Doğan da hastanede tedavileri süren yaralı depremzedelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastanemizin Ortopedi ve Travmatoloji biriminin üstlendiği 90 kadar hastamız var. Bunların 30'u çocuk yoğun bakımda yatarken, 20 hastamız da genel yoğun bakımda bulunuyor. 40 kadarını da serviste takip etmekteyiz. Birçoğunun ilk müdahaleleri tamamlandı. Şu an yara takipleri ve bazı yaptığımız işlemler var."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.