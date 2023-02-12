Afet bölgesinde skandal: İlçe Başkanı yardım malzemelerine el koydu
Kahramanmaraş'ı vuran çifte depremin ardından Türkiye seferber olup bölgeye yardım yağdırırken CHP'li Samandağı İlçe Başkanı Turgay Arabacı, skandal bir olaya imza attı. Arabacı'nın bölgeye gönderilen yardımları babasının evine depoladığı öğrenildi.
Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne gönderilen yardım malzemelerine, CHP'li Samandağı İlçe Başkanı Turgay Arabacı el koydu. Polis ve koordinasyon ekibi, yardım malzemelerini geri alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.