Afet ve kazalarda vatandaşların 'Hızırbey'leri

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı, bünyesindeki iki Arama Kurtarma Bölüğü, bir Sualtı Arama Kurtarma Bölüğü ve bir Dağ Arama Kurtarma Bölüğü ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Her türlü arazi ve iklim şartlarına uygun olarak profesyonel eğitim alan JAK timleri, deprem, sel, toprak kayması gibi afetler ile kaza geçirmiş kişilerin gece gündüz demeden yardımına koşuyor.

Afetlerde ve kazalarda vatandaşları düştükleri zor durumdan kurtarmaları nedeniyle "Hızırbey" ismi verilen JAK timleri, bu ismin karşılığını verebilmek için her şeyi yapıyor.

- ZOR DURUMDAKİ İNSANLARIN İMDADINA YETİŞİYORLAR

JAK'ta tim komutanı olarak görev yapan Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı, AA muhabirine, deprem, sel, su baskını ve toprak kayması gibi afetler ile dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina gibi yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını anlattı.

Mataracı, JAK olarak aynı anda göl, nehir, akarsu gibi yerlerde 4 bölgede, depremde ilk 24 saatte 8 enkazda, sel, su baskını ve toprak kaymasında 12 noktada, çığ felaketlerinde ise 6 ayrı bölgede 24 saat esasına göre arama ve kurtarma faaliyeti yapabilme imkan ve kabiliyetine sahip olduklarını söyledi.

- 20 YILDA 116 VATANDAŞ KURTARDILAR

"JAK taburu olarak kurulduğumuz 1999 yılından bu yana toplam 116 vatandaşı kurtardık, 337 kişinin ise cansız bedenine ulaştık." ifadesini kullanan Mataracı, "Kuruluşumuzdan bu yana ülke genelinde aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her noktada, arazi ve iklim koşulları ne olursa olsun arama ve kurtarma faaliyetlerini büyük bir özveri ve sorumluluk anlayışıyla sürdürmekteyiz. Gücümüzü milletimizden alarak bu görevimizi büyük bir gurur ve şevkle yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sualtı Arama Kurtarma Bölüğü personelinin, Karışım Gazla Dalış Kursu görerek 42 metre olan dalış derinliğini 100 metreye çıkardığını belirten Mataracı, bağlı bu derinlikte arama kurtarma faaliyeti icra edebilen İçişleri Bakanlığına bağılı tek arama kurtarma birliği olduklarının altını çizdi.

Mataracı, JAK personelinin sahip oldukları kabiliyet ve yetkinliklerini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli eğitimlere tabi tutulduklarını anlattı.