Güncel

Afetin yaraları sarılıyor: Ayvacık'ta 580 konut teslim edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2017 ve 2019 yıllarında yaşanan depremlerin ardından evleri hasar gören vatandaşlar yeni evlerine kavuşmaya devam ediyor.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:31
Afetin yaraları sarılıyor: Ayvacık'ta 580 konut teslim edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Ayvacık'a bağlı Babadere, Tuzla, Taşağıl, Taşboğaz, Gülpınar, Çamkalabak ve Kestanelik köylerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığı ile yaptırılan 92 afet konutunun anahtarları hak sahibi afetzedelere teslim edildi. Kura yöntemiyle sahipleri belirlenen 92 konutun anahtarları hak sahiplerine Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ve Çanakkale AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'un katılımıyla verildi.

TESLİM EDİLEN AFET KONUTU SAYISI 580'E ULAŞTI

2017 ve 2019 yıllarında yaşanan depremler sonrasında Ayvacık ilçesi ve köylerinde çok sayıda konut ağır hasar gördü. AFAD Başkanlığınca yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında hak sahipleri için yapımına başlanan 488 afet konutu hızlı bir şekilde tamamlanarak afetzedelere teslim edildi. 26 Ağustos 2025 tarihinde anahtarlar teslimi yapılan 92 konutun ardından yapımları tamamlanarak hak sahibi afetzede vatandaşlara teslim edilen afet konutu sayısı 580'e ulaştı.

