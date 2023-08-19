Afetzede esnafa yeni dükkanları teslim edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde dükkanları yıkılan veya hasar gören esnaflar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde yaptırılan Nurdağı'nda 133 ve İslahiye'de 88 dükkan ile ekonomik hayatlarına geri dönüşün ilk adımlarını atıyor. Yapımı tamamlanan 25, 50 ve 100 metrekarelik dükkanlarda kepenk açan esnaflar, projeden çok umutlu olduklarını söyleyerek, İslahiye'nin kalkınması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve daha çok çalışacaklarını dile getirdiler.

"İŞ YERLERİMİZ HAZIR, ESNAFLARIMIZ MÜŞTERİSİNİ BEKLİYOR"



Çarşının eksiksiz ve göze hitap edecek şekilde tamamlandığını belirten Yakup Koç, "Yılın felaketini yaşadık ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Esnaflar için iş yerlerimiz şu anda hazır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber olmak üzere tüm yetkililere ve katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş yerlerimiz hazır, esnaflarımız müşterisini bekliyor. Burada 68 esnaf ve üst tarafta da 20 esnaf olacak. Güzel bir çarşı oldu, ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, gece bekçisi, gündüz bekçisi olacak" şeklinde konuştu.

"BİN YÜZ METREKARELİK DÜKKANI 100 METREKARELİK ALANA SIĞDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Depremde 3 dükkanının yıkıldığını ve 100 metrekarelik dükkana sığdırmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Demir, "1964 yılından beri çeyiz mağazası olarak baba mesleğini yapıyorum. 6 Şubat'taki felakette 3 mağazamızın bin 100 metrekare olan bir yeri 100 metrekarelik dükkana sığdırmaya çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bize böyle 100 metrekarelik bir dükkanı tahsis ettiler. İnşallah bu felaketi hep birlikte geçireceğimize inanıyorum. Büyükşehir'in büyük desteğiyle İslahiye en kısa zamanda ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

"İSLAHİYE'NİN İNSANLARINA FAYDALI OLACAĞIZ"



İslahiye esnafının dükkanlara geçiş sürecinin başladığını aktaran Ersoy Güngören, "Bu iş yerleri esnaf arkadaşlarımıza birer birer teslim edildi. Sorunlarımızın hepsi giderildi. Elektriklerimiz de geldi. Çevre düzenlememiz de bitti. Arkadaşlar iş yerlerine taşınıyorlar. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta tam anlamıyla iş yerlerimiz faal duruma geçiyor. Artık İslahiye'deki insanları müşteri olarak dükkanlarımıza bekliyoruz. Biz İslahiye'nin kalkınmasını istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi de yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"SABAH BENDEN ÖNCE GELİP DÜKKANIN ÖNÜNDE BEKLEYEN MÜŞTERİM OLDU"



Deprem sonrası dükkana yerleşince yoğun ilgiyle karşılaştığını söyleyen Nimet Doğan, "Depremden bu yana dükkanımız kapalıydı. Sağ olsun belediyemiz bize böyle bir imkan sundu. Dükkanlarımızı aldık ve bugün yerleşiyoruz. Halkımıza da yardımcı olmak için tadilatlara başladık. Deprem sürecinde sürekli aradılar. Ne zaman dükkanı açıyorsun, ne zaman gelelim şeklinde. Bugün sabah benden önce gelip dükkanın önünde bekleyen müşterim oldu. Bu hizmetten dolayı herkes çok sevindi. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapacağız, İslahiye'nin kalkınmasını sağlayacağız dedi" diye konuştu.