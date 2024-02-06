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Afetzede kadından Özgür Özel'e tepki: Burada konuşma yapamazsınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem şehitliğini ziyareti sırasında depremzede bir vatandaşın tepkisine maruz kaldı.

IHA6 Şubat 2024 Salı 14:47 - Güncelleme:
Afetzede kadından Özgür Özel'e tepki: Burada konuşma yapamazsınız
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıldönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem şehitliğini ziyaret etti.

"BURADA KONUŞMA YAPAMAZSINIZ, BURASI SİYASET YERİ DEĞİL"

Depremde yakınlarını kaybeden afetzede bir kadın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret sırasında tepki gösterdi. Özgür Özel'e seslenen depremzede kadın, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı bir adam da Özel'e kısa süreli tepki gösterdi.

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