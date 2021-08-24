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Afetzede teyzeden muhalefete sert tepki! O gün yaşadıklarımı asla unutamam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli'nin Ezine Çayı kenarındaki incelemeleri sırasında eşiyle bölgeden geçen Havva Bayraktar, muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Bayraktar, 'O gün yaşadıklarımı hayatta unutamam. Sizden fayda var bize. Onlar hep yalan konuşuyor. Kimse inanmasın onlara. Saman altından su yürütüyorlar.' ifadelerini kullandı.

AA24 Ağustos 2021 Salı 20:44 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 20:53
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Pakdemirli, Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Daha sonra Ezine Çayı'nda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan bilgi aldı.

Çay kenarında yapılan köprü hakkında bilgi alan Pakdemirli, vatandaşlarla sohbet etti. Eşiyle bölgeden geçen Havva Bayraktar, yapılan çalışmalar dolayısıyla Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Bayraktar, "O gün yaşadıklarımı hayatta unutamam. Sizden fayda var bize. Onlar hep yalan konuşuyor. Kimse inanmasın onlara. Saman altından su yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli daha sonra Ezine Çayı'nda sürüklenen ağaçları temizleyen orman işçileri ve fındık toplayan çiftçilerle konuştu.

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