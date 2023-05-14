İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afetzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor
Güncel

Afetzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor

6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden Kırıkkale'ye gelen afetzede vatandaşlar, oy kullanmak için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine döndü.

IHA14 Mayıs 2023 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Afetzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden Kırıkkale'ye gelen afetzedeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında misafir edildi. Yaklaşık 500 afetzede, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde oy vermek için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine gitti. Özel araçlarla da 740 afetzedenin memleketlerine gittiği öğrenildi. Yol masrafları ise AFAD tarafından karşılandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 afetzede vatandaşın oy kullanması için memleketlerine uğurladıklarını belirterek, deprem bölgesindeki şehirlerden de Kırıkkale'ye geri dönmek isteyenlerin de AFAD'a başvurmaları gerektiğini söyledi.

Afetzede vatandaş Arif İspir, Kahramanmaraş'ta oyunu kullandıktan sonra geri dönüş yapacağını belirtti.

Depremlerin ardından Malatya'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştiğini anlatan afetzede vatandaş Ufuk Alabaş, devletin imkanlarıyla memleketinde oyunu kullanıp geri döneceğini ifade etti.

"Devletimizden milletimizden Allah razı olsun" diyen afetzede vatandaş Hatice Üzüm, oyunu kullandıktan sonra memleketinde akrabalarını ziyaret edeceğini söyledi.

1,5 aydır Kırıkkale'de ailesi ile birlikte yaşadığını ifade eden afetzede vatandaş Arzu Tekgöz, Hatay'da oyunu kullanacağını anlattı.

Afetzede vatandaş Hatice Alkaç ise "Buranın halkı çok iyi memnunuz. Allah razı olsun herkesten. Oyumuzu kullanmaya Hatay'a gidiyoruz. Geri de döneceğiz buraya" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.