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Afetzedelerin seçim için adres beyanında bugün son gün

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak afetzedelerin adres değişikliği beyanı için bugün son gün. Yeni adres beyanları nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerden yapılabiliyor.

17 Mart 2023 Cuma 11:19 - Güncelleme:
Afetzedelerin seçim için adres beyanında bugün son gün
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Deprem nedeniyle ikametgahından ayrılan seçmenlerin bulundukları yerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliğini bildirmeleri gerekiyor. Yeni adres beyanları için son tarih 17 Mart.

Hem farklı illere gidenler hem de bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde kalan seçmenler adres değişikliği bildirimlerini saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Bildirimler e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yurt, otel ve pansiyon gibi geçici ikametgahlara da adres bilgileri taşınabiliyor.

Adres beyanına dair işlemler 18 Mart'tan itibaren ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabilecek.

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