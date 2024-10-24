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AFEX 2024: Afrika'yla ticarete açılan kapınız

Türkiye'nin Afrika pazarına açılan kapısı olan AFEX, 11-13 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. 70'in üzerinde ülkeyi ve 10'dan fazla sektörü bir araya getiren AFEX, 2000'den fazla ziyaretçi hedefliyor. Afrika kıtasına açılmak isteyen şirketler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

24 Ekim 2024 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
AFEX 2024: Afrika'yla ticarete açılan kapınız
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Franchise, distribütörlük ve iş ortaklıklarına odaklanan AFEX 2024, yeni iş bağlantıları kurmak ve Afrika'daki büyüme potansiyelini değerlendirmek isteyenler için ideal bir platform sunuyor. 15.000 metrekarelik bir alanda düzenlenecek olan fuarda, Afrika pazarına dair kapsamlı bir bakış açısı elde edebilir ve sektörün önde gelen oyuncularıyla bir araya gelebilirsiniz.

AFEX'in organizasyonuna destek olan Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA), 2010 yılından beri düzenlediği 200'den fazla etkinlikle, Afrika ile ticaret hacmini artırmaya önemli katkılar sağladı. AFEX, TABA'dan gelen köklü iş ağını ve Afrika'yla iş yapmanın inceliklerini Türk iş adamlarına sunarak gelişmekte olan Afrika pazarında Türkiye'nin payını arttırmayı hedefliyor.

AFEX 2024'TE SİZİ NELER BEKLİYOR?

B2B görüşmeleri: Potansiyel iş ortaklarınızla birebir görüşmeler yaparak işbirliği fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

Konferanslar ve paneller: Afrika pazarına dair güncel gelişmeler ve sektörel trendler konusunda uzmanlardan bilgi alabilirsiniz.

Network etkinlikleri: Sektörün önde gelen isimleriyle tanışarak iş ağınızı genişletebilirsiniz.

İstanbul gibi stratejik bir konumda düzenlenen AFEX 2024, Afrika'daki büyüme potansiyelini yakalamanızı sağlayacak. Yeni iş ortaklıkları kurun, pazarınızı genişletin ve geleceğe yatırım yapın.

  • AFEX
  • Afrika pazarı
  • Türkiye açılımı

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