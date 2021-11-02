Afgan mülteci Karimi, ürettiği robotla göçmenlerin kapasitesini göstermek istiyor

AA 2 Kasım 2021 Salı 11:18 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:25

Karimi, fizyoterapist eşi Shaista Karimi, 11, 14, 22 ve 23 yaşlarındaki dört çocuğu ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşıyor.



Karimi, AA muhabirine, mültecilere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini, topluma nasıl faydalı olabileceklerini göstermek adına "Atina" ismini verdiği robotu yapmaya karar verdiğini anlattı.

Afganistan'da 20 yılı aşkın bir süre ortopedi teknisyeni olarak çalışan Karimi, ailesinin geçimini sağlamak için bir sivil toplum kuruluşunda (STK) çevirmen olarak görev yaptığını ancak yıllarca alın teri döktüğü mesleğiyle bağlarını da koruduğunu kaydetti.

Karimi, Atina'ya ilk geldiği günlerde yaşadığı sıkıntılara ilişkin, "Çok can sıkıcı zamanlar geçirdim. Burada özellikle mülteciler için ekonomi iyi değil. Çünkü biz dili bilmiyoruz. Ben de kendi mesleğimi icra edebileceğim bir ortopedi atölyesi aradım ancak maalesef bulamadım." ifadelerini kullandı.

- "MÜLTECİLERİN KAPASİTELERİNİ GÖRMELERİNİ İSTEDİM"

Sarf ettiği çabanın sadece kendi ayakları üzerinde durmak için olmadığını, hem insanların akıllarındaki mülteci imajını değiştirmek hem de mültecilere ilham ve cesaret vermek için olduğunu belirten Karimi, "Üzüldüğümde, iş bulamadığımda, bazı ortopedi atölyelerinde iş aradığımda, bana güldüler, benimle çalışmak istemediler. Belki ekonomik nedenlerledir, ya da başka sebepleri vardır, bilemiyorum. Ancak evde üzüldüğümde, onlara mültecilerin kapasitelerini göstermek istedim." diye konuştu.

Karimi, bu robotun üretim aşamasının bir yıl sürdüğünü kaydederek, "Kola içiyordum, şişeyi gördüm, aniden düşündüm ki ondan bir şey yapabilirim. Uyluk kemiği yapmak için uygun şekle sahipti. Sonra çizime başladım. Çizimden sonra da robotu yapmaya başladım." dedi.

Robotu tamamıyla geri dönüştürülebilir atık malzemelerden ürettiğini söyleyen Karimi, robotun bu yönüyle çevre duyarlılığına ilişkin bir mesaj taşıdığını da belirtti.

Karimi, gözlerinde sensör bulunan ve el hareketlerini takip ederek başını sağa ve sola çevirebilen robotun bir prototip olduğuna dikkati çekerek, kendisine imkan verilmesi halinde, robotun özellikle yürüme zorluğu çeken çocuklara destek verecek, onlara yürümeyi öğretecek bir araç şekline getirebileceğini dile getirdi.

Sisam Adası'ndaki sığınmacı kampında çocuklara kitaplar okuyan, masal ve ders anlatan, onlara karşı büyük bir sevgi taşıyan Karimi, zor şartlar altında yaşayan mülteci çocukların desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

- "MÜLTECİ ÇOCUKLARA FIRSAT VERİLMELİ"

Karimi, mülteci çocukların yaşadıkları zorluklara ilişkin şunları kaydetti:

"Başka ülkelerden geldiğiniz zaman, sizi misafir eden ülke yepyeni bir ülke. Bizim için her şey değişiyor, her şey yeni. Çocuklar kamplarda destek görmediklerinde, okula, bir derse gitmediklerinde birbirleriyle kavga ediyor, atıl kalıyorlar. Onlar için yavaş yavaş bir şeyler yapmamız gerek. Özellikle dil konusunda eğitim almalılar. Eğer Yunan çocuklarla kaynaşmak istiyorlarsa biraz Yunanca bilmeleri gerekiyor."

Mültecilere imkan tanındığında insanlık için yararlı hizmetlerde bulunabileceklerine inandığını söyleyen Karimi, "Eğer mülteciler fırsat edinirse, özellikle ekonomik fırsat, eve, gıdaya, geleceğe dair kaygıları olmazsa bir şeyler yapabilirler. Fırsat bulurlarsa, yetenekleri var. Örneğin, bazı mülteciler mühendis olmak istiyor, kendilerine fırsat verilirse amaçlarına ulaşırlar. Genç ve hatta çocuk mülteciler 'şimdi barışın hakim olduğu bir ülkedeyiz, yeteneklerimizi geliştirmeliyiz' diye düşünüyorlar. Kendilerine fırsat verilirse amaçlarına ulaşacaklarına inanıyorum." dedi.