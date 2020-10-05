05 Ekim 2020 Pazartesi 08:37 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 08:37

Kayseri Devlet Hastanesi'nde pratisyen aile hekimi olarak görev yapan Afgan uyruklu Zakire Hekmat, mültecilere yardım projeleri ile yılın barış elçisi seçildi. Hekmat'ın hayatı Kabil'deki Türk Büyükelçiliği'nin bursluluk sınavını kazanarak Türkiye'ye gelmesi ile değişti. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Zakire Hekmat, Kayseri Devlet Hastanesi'nde pratisyen aile hekimi olarak göreve başladı. Afganistan'da Taliban baskısı nedeniyle ardakaşlarının çektiği acıları unutmayan doktor Hekmat, işinden arta kalan zamanını ırk ayırmaksızın mültecilere yardım faaliyetlerine adadı.

YILIN BARIŞ ELÇİSİ

Afgan Mültecileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni doktor Hekmat, başarılı projeleriyle dikkat çekti. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan barış ve ekonomik kalkınma alanında faaliyet gösteren HasNa Örgütü, Zakire Hekmat'ı yılın barış elçisi olarak seçti. İlk, orta ve lise eğitimini Afganistan'da gizli okuyarak tamamladığını belirten Zakire Hekmat, "Kabil'de Türkiye'nin bursluluk sınavı olduğunu öğrendim. Kabil'deki Türk Büyükelçiliği'ne giderek orada sınava girdim. Sınavda başarılı olunca 2008 yılında Türkiye'ye gelmeye hak kazandım. 2 yıl dil eğitiminin ardından Kayseri Erciyes Tıp'ı kazandım. Burada okuyup doktor oldum. Ben Türkiye sayesinde okudum ve doktor oldum. Bir süre tanıdığım kişiler, beni okuduğu okulda okuyup mühendis ve gazeteci olan arkadaşlarımın üzerine Taliban bomba atıp öldürdü. Belki de Türkiye'ye gelmeseydim bende onlar gibi ölecektim. Eğer Türkiye olmasaydı belki de Afganistan'daki bir çok mühendis, gazeteci ve doktor gibi ben de Taliban tarafından katledilecektim ve şu an yaşamıyor olacaktım" dedi.

'BURASI BENİM VATANIM'

Dr. Zakire Hekmat, pandemi sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarla da göz doldurdu. Mültecilere kucak açan Türkiye'ye bir nebze olsun vefa borcunu ödemek isteyen Dr. Hekmat, Afgan mültecilerle birlikte 30 günde 30 bin maske üretip kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Ayrıca mültecilerle birlikte sabun üreten Zakire Hekmat, başta zihinsel engelli çocukların eğitim kurumları olmak üzere bir çok kuruma ücretsiz hijyen seti dağıttı. Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin hakkının ödenmez olduğunu belirten Dr. Hekmat, "Bizler Türkiye'ye çok şey borçluyuz. Her şeyden öte Türk halkı bizi kabullenip bağrına bastı. Kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Annem bile Afganistan'dan ayrılırken 'Türkiye'ye git kızım onlarla kültürlerimiz benzer. Orada sana sahip çıkarlar yabancılık çekmezsin' demişti. Gerçekten de öyle oldu. Türkiye artık benim vatanım. Türk devleti ve hükümeti sayesinde Türkiye gibi bir cennet ülkede yaşıyorum. Ne mutlu ki bana bu yardım sever millete doktor olarak hizmet etme şansı buldum" diye konuştu.