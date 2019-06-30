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'Afganistan, Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke'

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, 'Afganistan, Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke konumundadır. Burada binden fazla projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin çoğunluğu da eğitim alanında' dedi.

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Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan'ın Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke olduğunu belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Okulları Celalabad Erkek Lisesine gerçekleştirdiği ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk bağının yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerin, iki ülkenin kurucu önderleri Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi Amanullah Han arasındaki kişisel dostluk sayesinde daha da güçlendiğini söyleyen Ertuğrul, son 18 yılda ise bu ilişkilerin çok daha çeşitlendiğini ve derinleştiğini kaydetti.

Büyükelçi Ertuğrul, '"Afganistan, Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke konumundadır. Burada binden fazla projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin çoğunluğu da eğitim alanında." dedi.

Türkiye'nin eğitim bursu verdiği ülkeler sıralamasında Afganistan'ın ilk sırada yer aldığını dile getiren Ertuğrul, bu yardımların devam edeceğini vurguladı.

TMV'nin Afganistan'daki faaliyetlerine değinen Büyükelçi Ertuğrul, ''TMV, Afganistan'daki eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında Celalabad'da kız lisesi açmayı planlıyor, başka vilayetlerde de benzeri okulları açmayı hedefliyor. Amacımız bu okullardan elde edilen geliri tekrar Afganistan'ın eğitimine yatırmak." diye konuştu.

Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil de TMV'ye devrettikleri Celalabad okulunda kısa sürede değişiklikleri hissettiklerinin altını çizdi.

Celalabad halkı ve yetkilileri olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Miyahil, burada TMV tarafından kız lisesi ve öğrenci yurdu açılacağı haberinin kendisini ve halkını çok mutlu ettiğini söyledi.

Miyahil, Afganistan halkına her alanda yardım eden Türkiye'ye teşekkür etti.

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