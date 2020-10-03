İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
Güncel

Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:56
ABONE OL

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi.

Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.