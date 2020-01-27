Afganistan'da düşen uçağın Ariana Hava Yollarına ait olmadığı açıklandı

27.01.2020 18:44 - Güncelleme: 27.01.2020 18:44

Afganistan'da düşen uçağın Ariana Hava Yollarına ait olmadığı bildirildi.

Ariana Afgan Hava Yollarından yapılan açıklamada, Gazne'de düşen uçağın kendilerine ait olmadığı vurgulanarak uçaklarının normal seferlerine devam ettiği belirtildi.

Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey de basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.10'da bir uçağın, vilayetin Deh Yek ilçesine bağlı Saduzey bölgesinde düştüğünü söyledi.

Uçağın Ariana Hava Yollarına değil, yabancı bir ülkeye ait olduğunu ve yandığı için üzerindeki yazıların okunamadığını ifade eden Kilimzey, düşme nedeninin teknik arıza olabileceğini kaydetti.

Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak, daha önce yaptığı açıklamada, Ariana Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünü aktarmıştı.

Uçağın düştüğü bölgenin Taliban'ın kontrolünde olduğu ifade edildi.

ABD ordusu kazayı soruşturuyor

Bu arada, ABD ordusu, Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir uçağın düştüğüne ilişkin haberlerin soruşturulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Beth Riordan, yerel yetkililerin düştüğünü açıkladığı uçağın tipi ve nereye ait olduğunun henüz bilinmediğini söyledi.

Riordan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan sosyal medyada uçağın düştüğü bölgenin fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda görülen parçaların, ABD ordusunun Afganistan'da gözlem için kullandığı bombardıman uçağı E-11A'ya ait olabileceği belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçağın militanları tarafından düşürüldüğünü ve uçakta bulunan CIA ajanlarının tamamının öldüğünü iddia etti.