İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2022 Perşembe / 20 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7034
  • EURO
    16,024
  • ALTIN
    920.671
  • BIST100
    2559.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü
Güncel

Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:00
ABONE OL

Taliban geçici hükümetinin Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hafız Ubaidullah Abidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Serdevre bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, Taliban'ın kontrol noktasında gerçekleşti.

Diğer yandan Nangarhar Taliban yetkilileri, Hogyani ilçesinin Mumley bölgesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırıda 4 Taliban mensubunun öldüğünü, 1'inin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Ayrıca öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.