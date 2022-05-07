Afganistan'da sel felaketi... Türkiye'den insani yardım

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle AFAD ve Türk Kızılayın Samangan, Bağlan ve Faryap vilayetlerinde 500'er ve Pervan'da 200 olmak üzere toplam 1700 selzede aileye gıda kolisi ve battaniye gönderildiğini söyledi.

Yardım paketlerinin içerisinde sıvı yağ, un, şeker, salça, şehriye ve battaniye bulunduğunu ifade eden Aslan, yardımların en kısa zamanda söz konusu vilayetlere ulaşıp selden etkilenen ailelere dağıtılacağını belirtti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Oba ilçesinde de sel mağduru 100 aileye gıda kolisi ve çocuklar için polar takımı ulaştırıldığını aktaran Aslan, yardım malzemelerinin Herat'taki geçici losijtik depoda hazırlanarak diğer vilayetlere gönderildiğini kaydetti.

Afganistan'ın 12 vilayetinde son günlerde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 22 kişi hayatını kaybetmişti.