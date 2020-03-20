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Güncel

Afganistan'da Taliban saldırısında 20'den fazla polis ve asker öldü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.

20 Mart 2020 Cuma 10:58 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:58
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