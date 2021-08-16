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Afganistan'dan gelen THY uçağı Türkiye'ye indi

Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabili ele geçirmesinin ardından Türkiye harekete geçip bölgedeki vatandaşları tahliye kararı almıştı, Türk Hava Yolları'na ait TC-JJM kuyruk tescilli tahliye uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

DHA16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:05 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:10
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Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

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