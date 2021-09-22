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Afrika kıtasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı hızla artıyor

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 207 bin 504'e çıktı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 22:38 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:38
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 262 bin 507'ye yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 504 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 548 bin 379 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 167 milyon doz aşı ulaştı, 122 milyon kişiye de aşı yapıldı.

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