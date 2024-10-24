Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye'ye destek mesajları yağdı.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Mali'nin stratejik savunma ortaklarından birini hedef alan bu korkakça saldırı karşısında Türkiye ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Dualarımız kurbanların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı şiddetle kınanırken, Türk halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Hain terör saldırısını kınadılar! Dünyadan Türkiye'ye destek mesajı Açıklamada, "Bu korkakça eylem sadece Türkiye'ye yönelik bir saldırı değil, küresel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası toplumu teröre karşı işbirliğini güçlendirmeye çağıran açıklamada, "Somali, ortak değerler ve karşılıklı güven temelinde, terörle mücadelede Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte durmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de X hesabından, "Senegal halkı adına Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, kurbanların aileleri ve dost Türk halkı ile dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan da Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi.

Konseyden yapılan açıklamada, mektupta Burhan'ın "Sudan halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletiyorum." ifadesine yer verildi.

Burhan, mektubunda, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu korkak terör eyleminden duyduğu üzüntüyü de paylaştı.

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İrlanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "İrlanda bugün Türkiye'de meydana gelen ölümcül saldırıyı kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

- "FRANSA TÜRKİYE'YLE DAYANIŞMA İÇİNDE"

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da çok sayıda kişinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının kınandığı bildirildi.

Fransa'nın ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu ve terörle mücadelede ortaklarını ve Türkiye'yi desteklediği ifade edildi.

- ARNAVUTLUK

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da terör saldırısına ilişkin mesajında, "Arnavutluk, kardeş ve NATO müttefiki Türkiye'nin yanındadır. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin, masum vatandaşlarına korkakça düzenlenen bu saldırıdan çok daha güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

- SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, X hesabında, Ankara'daki terör saldırısı haberinden derin endişe duyduklarını belirterek "Sırbistan terörün her türünü kınıyor. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

- BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de sosyal medya hesabında, "Ankara'da sivillerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin taziye dileklerimi iletiyorum. Terör bütün ülkeler için bir tehlike ve buna karşı ortak direnç göstermeliyiz. Bu acı ve zor günlerde Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

- KOSOVA

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Gervalla-Schwarz, X'ten yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kosova, bu zorlu zamanlarda yakın dostu ve müttefiki Türkiye ile dayanışmasını bir kez daha teyit ediyor ve terörün her türlüsünü kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

- KARADAĞ

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, X hesabından yaptığı açıklamada, Karadağ'ın Türkiye'nin yanında olduğunu ve Ankara'daki korkunç terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sunduğunu belirtti.

VENEZUELA, MEKSİKA, KOLOMBİYA VE KÜBA TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISINI KINADI

Venezuela hükümeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör saldırısını şiddetle kınadı. "Venezuela, kardeş Türkiye halkının huzurunu bozmak amacıyla gerçekleştirilen bu saldırının cezasız kalmaması için Türk hükümetine desteğini teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Venezuela hükümeti, terörizmi ve sivil halk arasında korku ve endişe yaratmayı amaçlayan her türlü şiddet eylemini kararlılıkla reddettiğini bir kez daha vurguluyor." denildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının kınandığı bildirildi.

Meksika'nın, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü şiddet eylemini kınadığı vurgulanan açıklamada, "TUSAŞ'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunar, yaralılara ise acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının X platformundan yapılan açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen "alçakça" saldırı şiddetle kınandı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Küba, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Türkiye halkıyla dayanışma içindedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.