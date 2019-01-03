İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4379
  • 6,1843
  • 225.526
  • 89.344
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Beşir'in katil Esed'le Şam'da bir araya gelmesinin ardından bir Afrika ülkesinin daha Esed'i ziyaret edeceği açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Velid’in ocak ayı içerisinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gideceği açıklandı.
 
AFP’nin Moritanya Cumhurbaşkanlığı’nın üst düzey yetkililerine dayandırdığı habere göre iki gün sürmesi beklenen ziyaretin Arap Birliği zirvesi öncesinde gerçekleşmesi dikkatleri çekerken, Moritanya Devlet Başkanı Velid’e bakanların da eşlik edeceği ve iki ülke arasında normalleşme sürecine gidileceği belirtildi.
 
Rusya merkezli Sputnik'in Arapça yayım yapan sitesinde yer alan bilgiye göre ise Moritanya lideri Velid, katil Esed'i ziyaret eden ilk Arap ülkesi lideri olmak istiyordu; ancak tatilinden dolayı ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.
 
İlk ziyaret Sudan'dan
 
Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir Suriye'nin başkenti Şam'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirerek 8 yıllık iç savaş boyunca Esed'i ziyaret eden ilk Arap ülkesi lideri olmuştu.
 
Beşir'in ziyareti sonrası ise Körfez ülkeleri Şam rejimiyle normalleşme sürecine giderek Şam'daki elçiliklerini yeniden açma kararı almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Trump, İran'la ilgili söylediği sözleri poster yaptırdı

Trump, İran'la ilgili söylediği sözleri poster yaptırdı

PKK’lı terörist Kutum'un Sultanbeyli saldırısında da rolü çıktı

PKK’lı terörist Kutum'un Sultanbeyli saldırısında da rolü çıktı

Dikkat çeken yeni delil ABD'ye gönderildi, büyük görüşme bugün

Dikkat çeken yeni delil ABD'ye gönderildi, büyük görüşme bugün

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu

'Netanyahu kaybediyor: ABD'den aldığı koşulsuz desteğin sonu göründü'

'Netanyahu kaybediyor: ABD'den aldığı koşulsuz desteğin sonu göründü'
 

POPÜLER HABERLER

O araçlar artık FSM´yi kullanabilecekler

O araçlar artık FSM´yi kullanabilecekler

Kayıp firavunun mezarı

Kayıp firavunun mezarı

Osmanlı'nın unuttuğumuz adetleri

Osmanlı'nın unuttuğumuz adetleri

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA