Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Velid’in ocak ayı içerisinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gideceği açıklandı.

AFP’nin Moritanya Cumhurbaşkanlığı’nın üst düzey yetkililerine dayandırdığı habere göre iki gün sürmesi beklenen ziyaretin Arap Birliği zirvesi öncesinde gerçekleşmesi dikkatleri çekerken, Moritanya Devlet Başkanı Velid’e bakanların da eşlik edeceği ve iki ülke arasında normalleşme sürecine gidileceği belirtildi.

Rusya merkezli Sputnik'in Arapça yayım yapan sitesinde yer alan bilgiye göre ise Moritanya lideri Velid, katil Esed'i ziyaret eden ilk Arap ülkesi lideri olmak istiyordu; ancak tatilinden dolayı ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.

İlk ziyaret Sudan'dan

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir Suriye'nin başkenti Şam'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirerek 8 yıllık iç savaş boyunca Esed'i ziyaret eden ilk Arap ülkesi lideri olmuştu.

Beşir'in ziyareti sonrası ise Körfez ülkeleri Şam rejimiyle normalleşme sürecine giderek Şam'daki elçiliklerini yeniden açma kararı almıştı.