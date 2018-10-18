'Afrika'yı uçuracak' projeye Türk imzası

Türk müteahhitleri son yıllarda Afrika'da hayata geçirdikleri projelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Kıtada demiryolu, otoyol, liman, köprü, tünel gibi müteahhitlik işleri devam ederken, Türk müteahhitlik şirketi Summa'nın Sudan'da yapacağı havalimanı projesi de dikkati çekiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da inşa edilecek yeni havalimanının ihalesini kazanan ve mart ayında Sudan hükümetiyle sözleşme imzalayan Türk şirketi, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Summa, Afrika'nın en büyüklerinden olacak havalimanının temelini atmak için gün sayıyor.

- 12 milyon yolcu kapasiteli

Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, AA muhabirine, Hartum'da yapılacak havalimanının yap-işlet-devret (YİD) projesi olduğunu söyledi.

Başkent Hartum'un Afrika'daki en önemli coğrafi lokasyonlardan biri olduğunu belirten Bora, Sudan'ın bölgedeki en yüksek nüfuslu ve en geniş yüz ölçümüne sahip ülkelerden biri olduğunu, bu nedenle ülkedeki havalimanı projesinin de son derece önem taşıdığını bildirdi.

Bora, havalimanı projesinin önemine işaret ederek, "Bu, 3 etaplı bir proje. İlk olarak 6 milyon yolcu kapasiteli terminal ve yer hizmetleriyle ilgili altyapı sıfırdan yapılacak. İkinci fazda 9 milyon yolcuya yetecek terminal binası uzatımı gerçekleştirilecek ve daha sonra üçüncü fazla yıllık yolcu kapasitesi 12 milyona kadar çıkacak." dedi.

- "Teslim süresini öne çekmeyi düşünüyoruz"

Bora, projenin toplam yatırım tutarının 1 milyar 150 milyon dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Afrika'daki ulaşıma bakarsanız, bölgede etkili iki havalimanı var, biri Mısır'ın başkenti Kahire'de, diğeri de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da. Bunun Sudan'a kayması söz konusu olacaktır. Proje dizayn aşamasında, çalışmalarımız devam ediyor. Projelendirme ve mühendislik hizmetlerini alıyoruz. Gelecek senenin ilk çeyreğinde temel atma töreniyle işlere başlayıp, aşağı yukarı 36 ay gibi bir sürede de projeyi teslim etmeyi planlıyoruz. Teslim süresini de biraz öne çekmeyi düşünüyoruz."

- Afrika'yı yeniden inşa ediyorlar

Afrika'daki diğer çalışmalarına da değinen Bora, Nijer'de devam eden havalimanı ve otel projesine ilişkin bilgi verdi. Bora, "Nijer'de Temmuz 2019'da Afrika Birliği Zirvesi yapılması planlanıyor. Bu kapsamda ülkenin altyapı hizmetlerine, yatırımlara ihtiyacı var. Nijer'deki havalimanının YİD modelinde modernizasyon işini yapıyoruz. Ayrıca 5 yıldızlı bir otel inşaatımız var. Temmuz 2019'da ikisinin de hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Şirketin kıtadaki çalışmalarına 2007'de Libya'da başladığını dile getiren Bora, bu ülkede 2011'e kadar faaliyette bulunduklarını ve önemli projelerle yatırımları hayata geçirdiklerini anlattı.

Bora, Libya'daki olayların ardından şirketin yönünü güneye çevirdiğine işaret ederek, "Ekvator Ginesi'nde bir kongre merkezini 6 ay gibi kısa sürede yaptıktan sonra oradaki başarı, diğer projeleri ve başka ülkelerden davetleri beraberinde getirdi. Senegal, Ruanda, Kongo, Nijer, Sudan, Benin gibi ülkelerde projelerimize devam ediyoruz." dedi.