Afrin şehidi Uzman Onbaşı Fırat Karaca, mezarı başında anıldı

Geçen yıl Afrin'de yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"nda, PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi.

Şehit Karaca'nın, Polis Şehitliği'ndeki mezarına karanfil bırakılmasının ardından askerler, vatandaşlara gül kolonyası ve lokum ikram etti.

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı, gazilere acil şifa diledi.

"Dünyanın hiçbir yerinde oğlunu ve evladını toprağa verirken 'vatan sağ olsun' diyen bir anne ve baba yoktur." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Değerli şehit aileleri, ailemizdir. Anneleri annemiz, babaları babamızdır. Ömür boyu onlara minnettar kalacağız. Bu millet, bölücülerin bu vatanı bölmesine asla izin vermeyecek. İnşallah daha iyi ve huzurlu günlere el birliğiyle gideceğiz. Şühedanın üzerinde yükselen vatanımıza kimse bir şey yapamaz. Operasyonlarımız yaz kış demeden 12 ay boyunca devam ediyor. Bu iş, son teröristi ortadan kaldırılana kadar bitmeyecek."

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehidin babası Alican Karaca ve ailesi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.