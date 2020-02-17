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Afrin şehidinin adı Bursa'daki ilkokulda yaşatılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda iki yıl önce şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in adı Bursa'daki bir ilkokula verildi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi14:44 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:44

Afrin'deki görevinin 27'nci gününde, 17 Şubat 2018'de şehit düşen astsubayın Bursa'da yaşayan babası Mustafa Şahin, oğlunun şehadetinin ikinci yılında isminin verildiği okulu ziyaret etti.

Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun anılarıyla yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun adının bir okula verilmesinden mutluluk duyduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin isimlerinin böyle yaşatılması bizi gururlandırıyor. Öğretmenlerimizden, bu işle ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Şehit herkesin şehidi. Çok güzel bir okul burası. Oğlumun isminin, eğitim yuvasına verilmesinden mutlu oldum. Tam şehidimizin ismine yakışır bir okul olmuş."

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında açılan Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulunda, 27 derslikte 500'den fazla öğrenci eğitim görüyor.

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