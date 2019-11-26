Afrin’de bomba yüklü araç saldırısı sonucu 5 sivil yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin’de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.
- AA
Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek patlatıldı.
İlk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığı patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.
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