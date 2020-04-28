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Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 10 sivil hayatını kaybederken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

AA28 Nisan 2020 Salı 17:01 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:01
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Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

İlk belirlemelere göre en az 10 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

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