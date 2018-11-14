Afrin'de eğitim hayatı Türkiye'nin desteğiyle canlandı

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 18 Mart 2018’de teröristlerden temizlediği Afrin'de okullar tadil edildi.

AA muhabirine açıklama yapan Afrin eğitim sorumlusu Suriyeli Muhammed Nebhan, "Terörden temizlenen Afrin’de eğitim eski günlerine kavuştu.” dedi.

Bakımsız olan okulların Türkiye’nin desteğiyle tadil edildiğini belirten Nebhan, "Afrin ilçe merkezi ve beldelerinde 204 okulda eğitim veriliyor. Okularda eğitim gören öğrenci sayısı 45 bine ulaştı. Yaklaşık bin 500 hizmetli ve öğretmenle geleceğimizin teminatı çocuklarımız Türkiye’nin desteğiyle eğitim görüyor." diye konuştu.

Geriye kalan 28 okulun tadilatı Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle yerel meclisler tarafından yürütülüyor.

Okullarda müfredata uygun olarak Türkçenin yanı sıra Kürtçe ve İngilizce dil eğitimleri de veriliyor.

Bunun yanı sıra bakanlığın görevlendirdiği Türk öğretmenler, Suriyeli meslektaşlarına danışmanlık yapıyor.