Afrin'de görev yapan askerlerimize Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açıldı
Milli Savunma Bakanlığı: Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir.
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