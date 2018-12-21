Jandarma Özel Harekat ekiplerini taşıyan ilk otobüs, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine ulaştı

Suriye’de DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı göstererek teröristleri kazdıkları hendeklere gömen özel harekatçılar, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek yeni operasyon için Şanlıurfa’ya gelmeye başladı. J