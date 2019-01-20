12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin'deki terör saldırısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin’deki mücadelemizi yıldırmayacak.'

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin’deki mücadelemizi yıldırmayacak."

"Gerek Afrin'de gerek Cerablus’ta gerek El Bab’da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir."

"Afrin’de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak"

"(Afrin'deki terör saldırısı) Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı

Ege'de üretiliyor, 149 ülkeye ihraç ediliyor

Ege'de üretiliyor, 149 ülkeye ihraç ediliyor

'1 yıl önce Afrin'e gün doğarken'

'1 yıl önce Afrin'e gün doğarken'

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! İlçe emniyet müdürü gözaltında

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! İlçe emniyet müdürü gözaltında

Suriye'de sıcak saatler: Püskürtüldü

Suriye'de sıcak saatler: Püskürtüldü

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak

Meclis onay verdi: Yasaklandı

Meclis onay verdi: Yasaklandı

Eşini darbederek kemiklerini kıran doktora hapis cezası

Eşini darbederek kemiklerini kıran doktora hapis cezası
 

POPÜLER HABERLER

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA