Afrin'deki terör saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin’deki mücadelemizi yıldırmayacak.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin’deki mücadelemizi yıldırmayacak."
"Gerek Afrin'de gerek Cerablus’ta gerek El Bab’da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir."
"Afrin’de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak"
"(Afrin'deki terör saldırısı) Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.
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