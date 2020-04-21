Afrin'den gelen 150 konvoyluk araç Türkiye üzerinden Tel Abyad'a geçti

IHA 21 Nisan 2020 Salı 09:58 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:02

Telabyad’taki terör örgütü PKK/YPG terör örgütü zulmünden kaçıp Afrin’e yerleşen Suriyeli aileler, dün akçam geç saatlerde Akçakale gümrük kapısından giriş yapak kendi memleketlerine dönüş yaptı.

Yaklaşık 150 araçlık konvoyla Türkiye’ye giren Suriyelilerin araçlarının ise ağzına kadar eşyalarla dolu olduğu görüldü. Türkiye üzerinden memleketlerine dönmeye çalışan Suriyeliler, Şanlıurfa’nın akçakale ilçesindeki sınır kapısından geçerek Telabyad’a giriş yaptı. Kamyon, minibüs ve otomobillerden oluşan konvoydaki bazı Suriyelilerin araçların kornalarına basarak, bir süre beklediği Akçakale Sınır Kapısı önünde memleketlerine dönüş yapmanın sevincini yaşadı.

Suriyeli araç konvoyu yoğun güvenlik önlemleri arasında Akçakale gümrük kapısından geçişleri sağlandı.