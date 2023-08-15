İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0628
  • EURO
    29,6307
  • ALTIN
    1655.69
  • BIST100
    7699.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afşin'deki depremzedelerin klima ihtiyacı karşılandı
Güncel

Afşin'deki depremzedelerin klima ihtiyacı karşılandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afetzedelerin yaşamını sürdürdüğü konteyner kentlere klima takma çalışmaları tamamlandı.

AA15 Ağustos 2023 Salı 16:10 - Güncelleme:
Afşin'deki depremzedelerin klima ihtiyacı karşılandı
ABONE OL

Depremlerin ardından Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent ve Fidanlık Konteyner Kent'teki 1176 konteynerin tamamına AFAD ve Afşin Kaymakamlığı koordinesinde klima takıldı.

Depremzede 75 yaşındaki Bilal Çetinkaya, AA muhabirine, depremlerin ardından evlerinin hasar aldığını ardından konteyner kente yerleştirildiklerini söyledi.

Çetinkaya, "Devletimiz sağ olsun eşim ve beni buraya yerleştirdi. Havalar çok sıcak gidiyor, klima takıldı. Sağ olsun devletimiz vatandaşını düşünüyor. Bundan başka bir şey istemeyiz. Allah devletimizin yokluğunu vermesin." diye konuştu.

Meliha Çetinkaya da klima takılmadan önce vantilatör dağıtıldığını ancak yine de rahat edemediklerini belirterek, şu anda çok rahatladıklarını ve emeği geçenlere dua ettiklerini söyledi.

68 yaşındaki Hatice Tatar da depremde evlerinin yıkıldığını ve enkaz altında kaldığını anlatarak, "Depremde torunumu kaybettim. Evimizde 6 kişiydik, uzun uğraşlar sonucu beni çıkarttılar. Şu anda konteyner kentte yaşamımıza devam ediyoruz. Devletimiz bizi ortada bırakmadı. Sıcak havalar nedeniyle konteynerimize klima verildi, çalıştırdığımız zaman serinliyoruz. Bazen vantilatör bazen de klima çalıştırıyorum." diye konuştu.

Sıcak havaların etkisinden klima sayesinde kurtulduklarını aktaran 73 yaşındaki Hatice Kaplan ise havaların çok sıcak olduğunu klimayla serinlediklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.