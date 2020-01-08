08.01.2020 09:48 - Güncelleme: 08.01.2020 09:48

Afyon Valiliği okullar tatil mi? Afyon'da bugün okullar tatil mi? sorularının yanıtları tüm veliler ve öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu bilgilerine göre Afyon'da bugün kar yağışı akşam saatlerine kadar sürecek. Yer yer ulaşımı etkileyen kar yağışı sebebi ile okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak ediliyor.

AFYON VALİLİĞİ OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon’da okullar henüz tatil edilmedi. Afyon Valiliği konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapar yapmaz açıklama haberimizin içerisinde yer alacak.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.