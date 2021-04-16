Afyon'da feci kaza: 3 ölü

DHA 16 Nisan 2021 Cuma 00:12 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 00:12

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tez- Çatallı kavşağında meydana geldi. S.B. (45) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada H.T. (64) yönetimindeki 42 AGY 912 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartarak, ambulanslarla hastaneye sevk etti. Hastanede müdahale edilen yaralılardan M.N. (48), R.M. (21) ve Y.K. (20), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü S.B. ile aynı araçtaki Y.F.A. (22) ise Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazanın ardından TIR sürücüsü H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.