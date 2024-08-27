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  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sandalyeyi görünce kriz çıkardı!
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sandalyeyi görünce kriz çıkardı!

Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşarken, duruma tepki gösteren Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 07:45 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sandalyeyi görünce kriz çıkardı!
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Afyonkarahisar'da Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a törende ayrılan oturma düzeni, dikkat çeken bir duruma sahne oldu. Köksal için protokolde plastik bir sandalye ayrıldığı görüldü. Durumu fark eden Başkan Köksal, bu duruma anında tepki göstererek valilik personeline tepki gösterdi.

"Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, protokolde kendisi için uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçerek oturdu. Bu olay, törende kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

  • Burcu Köksal
  • sandalye
  • Büyük Zafer

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