Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan'da sosyal medya platformlarında, yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için yaptığı incelemeyi tamamladı.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Belediye Başkanlığı makam katında yaptığı araştırmada herhangi bir delile ulaşamaması neticesinde güvenlik kamerası kayıtlarının alındığı, açık kaynak araştırması, görüntü incelemesi, tanık araştırması, tanık beyanı, belediyeden ve mağdurdan bilgi talebinde bulunulması şeklinde delil toplama işlemleri yapıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında savcılığın hazırladığı müzekkere sorularına 29 Nisan'da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın cevap verdiği belirtilerek, iddia edilen gizli kayıt cihazlarının tutanak ve rapor tutulmadan görülür görülmez imha edildiği ve kimseden şikayetçi olmadığı beyanında bulunduğu yer aldı.

Yapılan inceleme sonucunda savcılık, iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Bu karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Burcu Köksal hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarından soruşturma yürütülmek üzere gereğinin takdir ve ifasına karar verilerek, ilgililere tebliğinin yapıldığı kaydedildi.