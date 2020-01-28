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  • Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

28.01.2020  16:54 - Güncelleme: 28.01.2020  16:54

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentten il dışına kamyonla kaçak akaryakıt sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından, kaçak akaryakıtın bulunduğu kamyon, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü ile araçta bulunan kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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