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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 2 kişinin DEAŞ terör örgütüne katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığında olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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