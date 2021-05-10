Afyonkarahisar'da dehşet! 2 ölü

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:51

İddiaya göre, merkeze bağlı Bostanlı köyünde yaşayan H.B.T (43), köy yakınlarındaki arazide karşılaştığı, aralarında husumet bulunan U.K (30) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda H.B.T, üzerindeki tabancayla U.K'ye ateş etti.

Silah sesini duyan U.K'nin babası M.K. de olay yerine giderek, H.B.T'yi sopayla darbetti. M.K, daha sonra H.B.T'nin elindeki silahı alarak ateş etti.

H.B.T. olay yerinde, ağır yaralanan U.K. de kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Elinden hafif yaralanan baba M.K. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.K, E.T ve A.K. gözaltına aldı.