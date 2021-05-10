İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2021 Pazartesi / 28 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2621
  • EURO
    10,052
  • ALTIN
    488.157
  • BIST100
    1455.34
Güncel

Afyonkarahisar'da dehşet! 2 ölü

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:51
ABONE OL

İddiaya göre, merkeze bağlı Bostanlı köyünde yaşayan H.B.T (43), köy yakınlarındaki arazide karşılaştığı, aralarında husumet bulunan U.K (30) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda H.B.T, üzerindeki tabancayla U.K'ye ateş etti.

Silah sesini duyan U.K'nin babası M.K. de olay yerine giderek, H.B.T'yi sopayla darbetti. M.K, daha sonra H.B.T'nin elindeki silahı alarak ateş etti.

H.B.T. olay yerinde, ağır yaralanan U.K. de kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Elinden hafif yaralanan baba M.K. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.K, E.T ve A.K. gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.