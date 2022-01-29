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Afyonkarahisar'da doğal gazdan etkilenen 9 kişi hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da, bir dairede kombinin baca borusunun çıkması nedeniyle doğal gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 01:00 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 01:00
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Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan 3'ü çocuk 9 kişi, kombi bacasının çıkması sonucu rahatsızlanarak sağlık ekiplerini aradı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doğal gazdan etkilenen Kübra A., Müyesser A., Özlem A., Nuray A., Keziban D., Ayşenur E. ile çocuklar D.K., T.S. ve E.A.K.'yı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi süren 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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