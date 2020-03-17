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Afyonkarahisar'da feci kaza: 20 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.

DHA17 Mart 2020 Salı 07:28 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 07:28
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Kaza, gece yarısı Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.

İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yan yatarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre sağlanamadı. Otobüsün çekilmesiyle trafik akışı normale dönerker, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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