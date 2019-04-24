21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8686
  • 6,5838
  • 240.266
  • 96.271
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afyonkarahisar'da feci kaza! Genç kız otomobiliyle TIR'a çarptı...

Afyonkarahisar’da bir otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 7. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bahadır M.’nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, İrfan K. yönetimindeki 07 DCU 02 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası olayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 22 yaşındaki Kübra Arslan’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

'Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız'

'Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız'

Bakan Albayrak: Konkordatolar gündemimizden çıkıyor

Bakan Albayrak: Konkordatolar gündemimizden çıkıyor

BM: ABD ve Afgan güçleri, Taliban´dan daha fazla sivil öldürdü

BM: ABD ve Afgan güçleri, Taliban´dan daha fazla sivil öldürdü

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul-Bodrum uçağında panik anları!

İstanbul-Bodrum uçağında panik anları!

Trafik sigortalarında yeni dönem

Trafik sigortalarında yeni dönem

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA